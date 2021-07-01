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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Директор ЦОП "Тюмень-дзюдо" Сергей Кабанов и его дочь поставили прививку от COVID-19

Общество, 15:18 28 июля 2021

Скриншот из видео | Фото: Скриншот из видео

Директор центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Сергей Кабанов вместе с дочерью Анной поставил прививку от COVID-19, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию

Процедура прошла безболезненно, изменений в самочувствии после ввода вакцины не наблюдалось. Специалисты проинформировали о возможных симптомах, проявляющихся на следующий день после вакцинации.

"Чувствуем себя так же хорошо, как и до прививки. Специалисты предупредили, что возможно повышение температуры, мы к этому готовы, ничего страшного", — отметил Сергей Кабанов.

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# COVID-19 , вакцинация , Сергей Кабанов , ЦОП Тюмень-дзюдо

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