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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области полный цикл вакцинации прошли 332 тыс. 612 человек

Общество, 14:41 27 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый тур вакцинации от COVID-19 в Тюменской области прошли 464 тыс. 564 жителя области, из них вторым компонентом привились 332 тыс. 612 человек. Данные на 27 июля сообщает региональный оперштаб.

С начала массовой вакцинации регион получил более 503 тыс. доз противовирусных вакцин. Более 92 % от этого объема уже реализовано, но новые партии приходят регулярно, поэтому тюменцы могут вакцинироваться по предварительной записи в поликлиниках или в порядке живой очереди во временных пунктах, с графиком их работы в онлайн-режиме можно ознакомиться на сайте takzdorovo-to.

Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис либо один из этих документов.

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# вакцинация

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