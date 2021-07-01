В Тюменской области полный цикл вакцинации прошли 332 тыс. 612 человек

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый тур вакцинации от COVID-19 в Тюменской области прошли 464 тыс. 564 жителя области, из них вторым компонентом привились 332 тыс. 612 человек. Данные на 27 июля сообщает региональный оперштаб.

С начала массовой вакцинации регион получил более 503 тыс. доз противовирусных вакцин. Более 92 % от этого объема уже реализовано, но новые партии приходят регулярно, поэтому тюменцы могут вакцинироваться по предварительной записи в поликлиниках или в порядке живой очереди во временных пунктах, с графиком их работы в онлайн-режиме можно ознакомиться на сайте takzdorovo-to.

Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис либо один из этих документов.