В Тюменской области 0,53% жителей заболели после прививки от COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

0,53% жителей Тюменской области заболели после прививки от COVID-19. Из общего количества заболевших 38,7% инфицировались после первой прививки, 61,3% - после второй.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

"Полноценный иммунитет формируется спустя 42 дня после первой прививки, а значит, в период формирования иммунитета, вакцинированный наиболее уязвим", - объяснили причину заболевания эксперты.

Медики по-прежнему настаивают на том, что и вакцинированным, и переболевшим нужно обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, следить за гигиеной рук.

Анжела Лебедева