В Тюменской области еще 14 тыс. человек прошли полный курс вакцинации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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14 тыс. 36 жителей Тюменской области прошли полный курс вакцинации за последние два дня. По данным на 23 июля 315 тыс. 607 человек получили два компонента препарата. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

На 21 июля полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 301 тыс. 571 житель Тюменской области.

"Общее количество вакцинированных на сегодня составляет 450 тысяч 412 человек. Всего с начала года в Тюменской области заболело коронавирусом 44 тыс. 362 человека. Из них 3079 детей, 2183 - беременных женщин", - рассказали в оперштабе.

Анжела Лебедева