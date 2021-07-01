Елена Юрченко: привилась от COVID-19 без сомнений

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области во ВКонтакте

Я так устала бояться, что с большим удовольствием сделала прививку от коронавируса, не было даже никаких сомнений. Об этом в интервью пресс-службе областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования рассказала Елена Юрченко - тренер тюменской пловчихи Елизаветы Клеванович, отправившейся на Олимпийские игры в Токио, в составе российской сборной.

Она отметила, что спортсменов никто не заставлял вакцинироваться, но после чемпионата России большинство прививку поставили.

При этом иностранных болельщиков и членов семей спортсменов не пустят на стадионы Игр даже при условии вакцинации и с отрицательным тестом на коронавирус.

"На трибунах смогут находиться только местные болельщики. Запрещено кричать, приветствовать спортсменов и громко говорить. Кроме того, Олимпийскую деревню спортсмены покинуть не смогут", - рассказала наставница пловчихи.

Эти ограничения связаны с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией. "Именно из-за нее Олимпиада будет непредсказуемой", - уверена Елена Юрченко.