В Тюменской области вакцинировано от коронавируса 38% взрослого населения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Тюменской области идет хорошими темпами. По данным на 22 июля, прививки от коронавируса поставили более 446 тыс. человек - 38% взрослых жителей региона. ОБ этом сообщила глава местного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"В субъекте продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день привиты более 446 тысяч человек, что составляет 38% от взрослого населения субъекта и 64% от плана", - отметила главный санитарный врач области.

Вакцинация - это основная мера профилактики распространения вируса, она помогает избежать осложнений заболевания и фатальных исходов, напомнила Шарухо и подчеркнула, что защитные маски должны носить все, независимо от того, привился человек или нет.