В Голышманово к сентябрю сформируют коллективный иммунитет к COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 % населения Голышмановского округа прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Поначалу жителей прививали только в голышмановской поликлинике, затем - в вакциномобиле, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. К примеру, в Ламенском ФАПе ведется активная работа по противоковидной вакцинации.

"Привозим вакцину из поселка Голышманово в специальных контейнерах, чтобы соблюсти температурный режим. Хранится она в морозильной камере буквально одну ночь, - рассказала заведующая Ламенским ФАПом Лариса Стародубова. - "ЭпиВакКороной" мы привили 20 человек, сейчас ставим препарат "Спутник V".

Среди вакцинированных — люди преклонного возраста 1925 и 1928 годов рождения, пенсионеры и восемнадцатилетние, работающие и безработные, здоровые и с хроническими заболеваниями. хроники.

"Призываю всех поставить прививки, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни, если вдруг заразитесь опасной инфекцией. В целом от ковида вакцинировано 165 наших жителей. До сентября планируем довести показатель до 200 человек. Это будет примерно 70 процентов населения — сформируем коллективный иммунитет. Максимально у нас на обслуживаемой территории можно привить 250 человек, но есть же медотводы. За привитыми ведем медицинский контроль", - отметила Лариса Стародубова.

Пенсионерка Вера Морозова на вопрос, почему решила сделать прививку от коронавируса, ответила: "Пожить хочу подольше". Оказалось, что в октябре прошлого года в семье Веры Михайловны случилась трагедия. Ее дочь, жившая в Тобольске, умерла от COVID-19. Сама пожилая женщина тоже подхватила это опасное заболевание и лечилась в Омутинском моногоспитале дважды.

С начала пандемии в Голышмановском городском округе заболели коронавирусом около 400 человек, в том числе дети, передает "Мегатюмень".