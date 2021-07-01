Тюменцы могут узнать о ближайшем пункте вакцинации в Google и Яндекс-картах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информация о 6 тыс. пунктах вакцинации от COVID-19 по всей России теперь доступна на Google и Яндекс-картах. Чтобы найти ближайшие пункты вакцинации, достаточно ввести ключевые слова "вакцинация" или "где сделать прививку" в строке поиска в Яндекс.Картах и "вакцинация рядом" или "пункты вакцинации" в Google Картах, сообщает Центр управление регионом Тюменской области.

В карточке каждого пункта указана информация с полным названием, точным адресом, телефоном, сайтом и временем работы пункта.

Данная разработка – совместный проект Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО "Диалог Регионы". В создании разработки принимал участие и Центр управления регионом Тюменской области.

"Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами (ЦУР). Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется", — отметил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

ЦУР Тюменской области активно участвует в информационной кампании по борьбе с COVID-19. "Столь масштабный проект с картографическими сервисами удалось запустить в субъектах при включении региональных ЦУР. Наши специалисты в том числе занимались сверкой пунктов вакцинации" - сказал руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев.

Помимо этого в Google Картах в карточки пунктов вакцинации добавлена ссылка на портал "вакцина.стопкоронавирус.рф", с официальной информацией о коронавирусе и ответами на самые распространенные вопросы о вакцинации.

Напомним, что в России продолжается вакцинация и борьба с COVID-19. В стране зарегистрированы три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Сделать прививку тюменцы могут в государственных и частных медучреждениях.