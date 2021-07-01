Общественник Виталий Трунев рассказал, как перенес прививку от COVID-19
Болезнь легче предупредить, чем лечить. Об этом напомнил представитель Общественного совета при УМВД России по Тюменской области, методист экспозиции культурного центра управления Виталий Трунев. Он привился от COVID-19 и рассказал о том, как перенес вакцинацию, сообщает региональное ведомство.
"Лично я принял решение вакцинироваться. Перенес прививку абсолютно нормально, без тяжелых побочных эффектов", - сказал он.
Представители Общественного совета призывают жителей региона не игнорировать вакцинацию от коронавирусной инфекции и соблюдать меры личной безопасности.
"Коронавирус – болезнь хитрая, у разных людей проходит по-разному. Кто-то день отлежался и болезнь прошла бесследно, кто-то неделями находится в тяжелом состоянии", - подчеркнул Виталий Трунев.
Он напомнил о том, что вакцинация является эффективным способом профилактики заболевания и позволяет снизить риск тяжелых осложнений.