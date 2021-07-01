Общественник Виталий Трунев рассказал, как перенес прививку от COVID-19

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Об этом напомнил представитель Общественного совета при УМВД России по Тюменской области, методист экспозиции культурного центра управления Виталий Трунев. Он привился от COVID-19 и рассказал о том, как перенес вакцинацию, сообщает региональное ведомство.

"Лично я принял решение вакцинироваться. Перенес прививку абсолютно нормально, без тяжелых побочных эффектов", - сказал он.

Представители Общественного совета призывают жителей региона не игнорировать вакцинацию от коронавирусной инфекции и соблюдать меры личной безопасности.

"Коронавирус – болезнь хитрая, у разных людей проходит по-разному. Кто-то день отлежался и болезнь прошла бесследно, кто-то неделями находится в тяжелом состоянии", - подчеркнул Виталий Трунев.

Он напомнил о том, что вакцинация является эффективным способом профилактики заболевания и позволяет снизить риск тяжелых осложнений.