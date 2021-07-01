Глава филиала "Вектора" Александр Семенов считает, что вакцинацию надо ускорить

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пандемия COVID-19 в 2022 году не закончится, если темпы вакцинации в мире останутся на прежнем уровне. Об этом РИА Новости завил руководитель екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Семенов.

По его словам, при сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации мир будет бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда появится шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее.

Александр Семенов напомнил: опыт гонконгского гриппа показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит прежде всего от темпов образования коллективного иммунитета.