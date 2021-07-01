"Собери ребенка в школу": тюменским первоклассникам нужны канцелярия и обувь

| Фото: растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Канцелярию, обувь и одежду могут пожертвовать тюменцы для школьников из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция "Собери ребенка в школу" стартовала в областном центре и продлится до конца августа. Помочь ребятам могут все желающие.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта "Творить добро просто" Ольга Нефёдова, уже есть первые благотворители. В основном, они передают наборы будущих первоклассников – портфели и канцелярию.

"На данный момент мы собрали не так много, но ожидаем, что к середине августа к акции присоединятся организации региона. Кроме того, поучаствовать могут все желающие жители Тюмени. Ребятам нужны не только портфели и канцелярия, но и школьная, спортивная одежда, обувь, купить которые у семей часто нет возможности", - рассказала она.

Прием вещей ведется круглосуточно в "Лавке добра" по адресу ул. Амурская, 150. Вещи могут быть как новыми, так и б/у, но в хорошем состоянии.

Ольга Нефёдова добавила, что к концу августа все собранные вещи передадут школьникам.

"Обычно семьи сами заявляются и говорят, что им нужна форма или канцелярия к 1 сентября. Если никто не дает о себе знать, то мы формируем списки согласно имеющемуся у нас реестру. Созваниваемся и говорим, что можно получить школьные принадлежности, обувь, одежду, и они приходят", - пояснила Ольга Нефёдова.

Отметим, акция "Собери ребенка в школу" - ежегодная, ее организуют в преддверии нового учебного года. Традиционно на призыв поддержать тех, кто нуждается в помощи при подготовке детей к учебному году, откликаются неравнодушные граждане и организации.

Любовь Голышева