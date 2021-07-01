В Тюмени в 4 действующих очагах COVID-19 вакцинацией охвачено 26% сотрудников

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

В четырех действующих очагах COVID-19 в Тюмени охват вакцинацией составляет 12 - 26%. Это низкий процент, что и привело к групповой заболеваемости.

Данную информацию корреспонденту "Тюменской линии" предоставил региональный оперштаб.

Управление Роспотребнадзора направило предписания о достижении не менее 60% охвата вакцинацией среди непривитых и неболевших сотрудников. В настоящее время предписания находятся на контроле ведомства.

"Сотрудники будут допущены к работе после выздоровления или окончания медицинского наблюдения как контактного лица", - добавили эксперты. Ранее региональный Роспотребнадзор внес ясность в понятие контактных: "В число контактных лиц при выявлении больного COVID-19 не включают вакцинированных и переболевших коронавирусом при наличии у них антител класса IgG".

Напомним, на 29 июля в Тюмени действует пять очагов коронавирусной инфекции. Один из последних выявлен на Антипинском НПЗ, 26 июля. На предприятии заболело 19 сотрудников, контактных – 26 человек.

По-прежнему в очаге находится ООО "Леруа Мерлен Восток" в ТЦ "Кристалл", где зафиксировано 28 случаев. Филиал "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", 15 заболевших COVID-19, Арбитражный суд Тюменской области, шесть случаев. МЧУ ДПО "Нефросовет" - 28 заболевших.

Анжела Лебедева