В Ишиме в офисе Сбера открылся пункт вакцинации

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Пункт вакцинации от коронавируса COVID-19 открылся в Ишиме в офисе Сбера на ул. Малой Садовой, 76. Вакцинация без предварительной записи проводится по будням с 9 до 16 часов сотрудниками Ишимского филиала областного наркологического диспансера и Ишимского филиала областного кожно-венерологического диспансера. Обеспечивает пункт вакциной Областная больница № 4. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

"На сегодняшний день уже более 70% сотрудников Западно-Сибирского отделения Сбербанка вакцинировались от COVID-19, больше половины из них поставили второй компонент и имеют соответствующие сертификаты. Формирование коллективного иммунитета позволяет сохранить здоровье самих сотрудников, а также обезопасить клиентов и партнеров банка, с которыми они ежедневно общаются. Уверены, что открытый пункт вакцинации в офисе Сбера будет пользоваться спросом у жителей и гостей города. Это станет продолжением нашей работы по противодействию коронавирусной инфекции", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

По словам главного врача областной больницы № 4 Вячеслава Афанасьева, Сбербанк в числе первых учреждений в городе подал коллективную заявку на выездную вакцинацию. Приятно, что руководство банка откликнулось и на предложение о разворачивании на их площадях медицинского пункта. "Они понимают, насколько сегодня важно объединиться и направить все средства и силы на борьбу с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в Ишиме организовано шесть стационарных пунктов вакцинации на базе медучреждений, две медицинские палатки в торговых точках, одна - в здании Сбера. Поставить прививку ишимцы могут и в передвижном вакциномобиле", - сообщил Вячеслав Афанасьев.