Нефтехимики из Татарстана познакомились с работой "ЗапСибНефтехима"

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Делегация ТАИФ, в состав которой вошли руководители ведущих предприятий группы – "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим" и ТГК-16, посетила Тобольск, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

В течение трех дней коллеги из Татарстана подробно знакомились с организацией технологических и организационных процессов на "ЗапСибНефтехиме". Они посетили основные производства предприятия, начиная от газофракционирования и завершая отгрузкой готовой полимерной продукции. Интересовались выстроенной логистической системой, применяемыми на предприятии цифровыми технологиями, такими как мобильные обходы, система "Эконс", цифровые помощники операторов.

Участники обсудили вопросы организации охраны труда и промышленной безопасности, реализацию проектов в области устойчивого развития и охраны окружающей среды. Не остался в стороне и вопрос социальных инвестиций, подготовки кадров и повышения уровня квалификации сотрудников.

Гости Тобольска отметили, что диалог получился максимально открытым и обогатил новыми знаниями всех его участников.