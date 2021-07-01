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Тюменец получил из Испании посылку с кокаином

Происшествия, 15:10 30 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца, обвиняемого в контрабанде кокаина, ждет суд. По версии следствия, мужчина заказал через Интернет из Испании более 3,8 граммов наркотика, сообщает прокуратура Тюменской области.

Наркотики были высланы международным почтовым отправлением. После получения товара на почте тюменец был задержан сотрудниками таможни. Среди чайных пакетиков в посылке обнаружили два пакетика с кокаином.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Ленинский районный для рассмотрения по существу. Тюменцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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