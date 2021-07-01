Фестиваль "Знаковое место" пройдет на четырех площадках Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль стрит-арта, фольклора и современного искусства "Знаковое место" пройдет в Тобольске одновременно на четырех площадках 31 июля.

Программа мероприятия поделена на зоны, которые раскроют стрит-арт как направление искусства с четырех культурных ракурсов. На Базарной площади расположится зона фольклора. Там будут работать художники Миша Мак и Виктор Пушкарев. Они дадут мастер-классы для участников, а также научат расписывать банданы и шопперы.

"Моя специализация - каллиграфия. На занятии я буду показывать, как писать буквы старорусской вязью, покажу также, как их можно печатать. Это будут базовые вещи, которые можно легко повторить", - рассказал Виктор Пушкарев.

Возле скейтпарка "Максимум" откроется зона граффити. Здесь с участниками фестиваля будут заниматься граффити-райтеры Саша Афикс и Антон Аист. Они научат работать с баллончиками и трафаретами, создавать граффити-шрифты. Также любой желающий сможет расписать собственный скейт.

"Скейтбординг и граффити вышли с улицы, были неподконтрольные и развивались естественно. Сейчас это сформированные явления. Скейтбординг, например признан Олимпийским видом спорта. Граффити также широко распространено, некоторые художники выставляются в галереях", - отметил Антон Аист.

В амфитеатре сада Ермака расположится зона моды. На ней будут работать художники Артем Икона и Илья Воронцов. Вместе с ними участники мероприятия распишут футболки и научатся создавать модные портреты. Также в саду Ермака состоится трехактный танцевальный перформанс от Артема Иконы.

"Это будет встреча современного искусства, которое никто не понимает, не признает и фольклора, тоже забытого и непонятного для многих. Они встречаются и влюбляются. Из этого получится зажигательный танец и потрясающее представление", - подчеркнула режиссер проекта Лана Дружинина.

В мультицентре "Моя территория" будет работать зона цвета и музыки.Музыковед Анна Виленская совместно с художницей из Тобольска Екатериной Карасевой проведут три лекции-перфоманса о русском в музыке и живописи.

"Мы попытаемся нарисовать музыку. Я выбрала несколько знаковых композиций, которые отражают русскую идентичность. Начиная от древнего фольклора, до музыки современных композиторов. Я буду рассказывать, что происходит в произведении и как его можно нарисовать, а Екатерина будет в этот момент творить. Она выберет текстуры, цвета и формы, которые будут подходить под сюжет", - рассказал Анна Виленская.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится городской арт-квест, пройдя который можно выиграть IPhone 12. В местах проведения воркшопов появятся четыре арт-объекта, которые распишут художники. Задача участников - обойти их все и поставить печати на карте у волонтеров. После чего, обменять заполненную карту на порядковый номер розыгрыша в мультицентре "Моя Территория". Розыгрыш IPhone 12 пройдет в прямом эфире в группах фестиваля ВКонтакте и Instagram.

Евгений Новоселов