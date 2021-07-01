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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

479 тыс. 702 жителя Тюменской области сделали прививки от COVID-19

Общество, 17:19 30 июля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

479 тыс. 702 человека сделали прививки от коронавируса в Тюменской области на 30 июля, 356 тыс. 448 из них прошли полный курс вакцинации, сообщает региональный оперштаб.

Прививочная кампания идет хорошими темпами, отмечают в областном департаменте здравоохранения. На сегодня в регион поступило 524 тыс. 155 комплектов антикоронавирусной вакцины, уже реализовано 91,2%.

Жители области активно прививаются от коронавируса как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах. О работе пунктов тюменцы могу узнавать в онлайн-режиме.

Татьяна Тихонова

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# вакцинация , коронавирус

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