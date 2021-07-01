Пункт вакцинации от COVID-19 работает в региональном управлении МЧС

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

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Сотрудники областного главка МЧС России проходят вакцинацию. Руководство и сотрудники на добровольной основе поставили прививку от короновирусной инфекции, сообщает ведомство.

Прививочный пункт работает в здании Главка, а вакцинация проходит под пристальным наблюдением специалистов лечебного учреждения.

Проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья личного состава, а также термометрии. В помещениях проводится дезинфекция, соблюдается режим проветривания, санитарная дистанция при организации рабочих мест, есть запас одноразовых масок, перчаток и антисептиков.