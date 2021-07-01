Вакцинированные от COVID-19 легче переносят болезнь, отметил ишимский медик

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С прививкой от коронавируса болезнь будет протекать в более легкой форме, поэтому вакцинация необходима, сказал главврач Областной больницы №4 Ишима Вячеслав Афанасьев.

Он сообщил об увеличении заболеваемости COVID-19 на территории, которая входит в зону обслуживания областной больницы, и росте числа случаев тяжелого течения болезни. При этом медик отметил низкий охват вакцинацией жителей ближайших муниципальных образований.

"Мы почти ежедневно госпитализируем около 40 человек. Более 90 процентов из них не имеют ни одной прививки. 10 процентов госпитализируемых - те, кто получил первый или второй компонент, но менее месяца назад. Прививка гарантирует, что даже если человек заболеет, то перенесет болезнь в более легкой форме. Слухи о том, что человек вакцинировался, тут же попал в реанимацию и умер, как правило не соответствуют действительности", - подчеркнул он.