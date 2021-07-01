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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вакцинированные от COVID-19 легче переносят болезнь, отметил ишимский медик

Общество, 14:51 30 июля 2021

Скриншот из видео | Фото: Скриншот из видео

С прививкой от коронавируса болезнь будет протекать в более легкой форме, поэтому вакцинация необходима, сказал главврач Областной больницы №4 Ишима Вячеслав Афанасьев.

Он сообщил об увеличении заболеваемости COVID-19 на территории, которая входит в зону обслуживания областной больницы, и росте числа случаев тяжелого течения болезни. При этом медик отметил низкий охват вакцинацией жителей ближайших муниципальных образований.

"Мы почти ежедневно госпитализируем около 40 человек. Более 90 процентов из них не имеют ни одной прививки. 10 процентов госпитализируемых - те, кто получил первый или второй компонент, но менее месяца назад. Прививка гарантирует, что даже если человек заболеет, то перенесет болезнь в более легкой форме. Слухи о том, что человек вакцинировался, тут же попал в реанимацию и умер, как правило не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

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# вакцинация , коронавирус

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