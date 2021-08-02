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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У главного офиса Сбера в Тюмени работает вакциномобиль

Общество, 19:17 02 августа 2021

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Вакциномобиль установили в Тюмени у главного офиса Сбера на ул. Рижской, 61. Желающих привиться от коронавируса принимают в будние дни с 9 до 14 часов сотрудники Областной больницы № 19. Гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний и с добровольного согласия, ставят вакцину Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V). При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

"Единственный верный способ сберечь себя и скорее победить пандемию – это вакцинация. Именно поэтому процесс вакцинации для сотрудников Сбера мы организовали максимально простым и удобным. Теперь, благодаря установленному вакциномобилю на территории главного офиса Сбера, быстро и безопасно поставить прививку от коронавируса могут наши клиенты, партнеры и жители близлежаших домов. Это будет нашим вкладом во всеобщую борьбу с коронавирусом на планете", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

"Одним из важных этапов в борьбе с пандемией является вакцинации. Очень приятно, что в такое трудное время медицинские работники не остаются одни – нас поддерживают такие крупные компании, как Сбер, помогая расширить сеть мобильных пунктов вакцинации в нашем городе. Это позволит привить от коронавирусной инфекции ещё большее число тюменцев. Приглашаем всех желающих посетить наш вакциномобиль без предварительной записи", - отметил главный врач Областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.

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# вакцинация , коронавирус , Сбербанк

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