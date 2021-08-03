В Тюменской области 376 тыс. жителей прошли полный курс вакцинации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 376 тыс. жителей Тюменской области прошли полный курс вакцинации четырьмя видами препаратов (по желанию и наличию) по данным на 3 августа. Из них 345 тыс. 6 человек привились "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V).

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

Всего прививку "Спутником" сделали 457 тыс. 104 жителей области. Вторая по популярности вакцина - "ЭпиВакКорона", 31 тыс. 400 человек получили первый компонент, а прошли полный курс - 27 тыс. 439.

1 тыс. 231 житель области привились "КовиВак", полный курс получили 821. Препаратом "Спутник Лайт", который является однокомпонентным, привились 2 тыс. 772 человека.

Всего на 3 августа в Тюменскую область поступило 538 тыс. 655 вакцин, в том числе: "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) - 481 тыс. 297; "ЭпиВакКорона", комплект (на полный курс) - 33 тыс. 620; "КовиВак", комплект (на полный курс) - 1 тыс. 610; "Спутник Лайт", доза 22 тыс. 128.

Напомним, пункты вакцинации работают в поликлиниках и мобильных пунктах по всей территории Тюменской области. О их работе можно узнавать в онлайн-режиме.

Анжела Лебедева