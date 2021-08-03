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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме план по вакцинации выполнен на 60%

Общество, 14:13 03 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 17,5 тыс. человек поставили прививки от коронавирусной инфекции в Ишиме, это 60 % от планового показателя. Лидерами прививочной кампании стали сотрудники предприятий жизнеобеспечения, банковской системы, администрации города, сообщает Областная больница № 4.

Так, в "СУЭНКО" и "Водоканале" вакцинировались более 93 % сотрудников, в следственном комитете – 97 %, администрации города – 98 %, банковские работники "ВТБ" привились на 100 %. В Ишимской межрайонной прокуратуре привились 85 % сотрудников, в полиции – 70 %.

Ситуация по заболеваемости продолжает оставаться напряженной. На 3 августа в моногоспиталях Областной больницы № 4 лечение проходят 259 человек, это почти на четверть больше, чем в начале прошлой недели.

Медики напоминают, что единственным способом обезопасить себя от болезни и ее тяжелых последствий является вакцинация.

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# вакцинация , коронавирус

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