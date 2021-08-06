6 августа 1915 года русские защитники крепости Осовец поднялись в контратаку

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

В ходе Первой мировой войны 6 августа 1915 года защитников крепости Осовец поднялись в контратаку после того, как немцы применили отравляющие газы.

В третий раз Осовец оказался под огнем противника в начале августа 1915 года. В этот период русские войска отступали вглубь страны, стремясь избежать окружения, росло недовольство военным начальством, фиксировались массовые случаи дезертирства и нарушения дисциплины, а прибывающие пополнения едва умели держать винтовку в руках. В этих условиях оперативное значение Осовца повысилось, поскольку потеря укрепленных позиций могла привести в дальнейшем к прорыву фронта.

6 августа (24 июля) немцы предприняли штурм предкрепостных укреплений - ключевой Сосненской позиции. Основной акцент был сделан на применение газов (хлора). Газовая атака началась утром 6 августа, при этом немцы открыли артиллерийский огонь. Русские войска имели противогазовые марлевые повязки, однако они оказались неэффективны. По мнению Николая Бржозовского, сам гарнизон спасся благодаря тому, что утро выдалось сырым, а газу пришлось пройти над болотами, наполненным водой.

Потери достигли 1,6 тыс. человек. После применения газа немцы сначала отправили вперед разведчиков и штурмовые группы. Однако их действия были не очень успешными.

В это время из крепости в контратаку при поддержке артиллерии были направлены три роты. Особый героизм проявила 13-я рота подпоручика Котлинского, которая сумела выбить противника из занятых позиций и захватить в плен 25 человек. Проявила себя и 14-я рота прапорщика Тидебеля: она восстановила положение на левом фланге Сосненской позиции и захватила 15 пленных.

Крепость была оставлена 23 августа ввиду общего отступления войск Северо-Западного фронта. Фактически Осовец стал единственной русской крепостью, в те годы до конца выполнившей все возложенные на нее задачи.

Использована информация Российского военно-исторического общества