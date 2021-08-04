Вакцина "Спутник V" защищает от штаммов COVID-19, заверили медики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отечественная вакцина, в том числе "Спутник V", защищает от штаммов COVID-19, циркулирующих в России. Это подтвердили клинические исследования, сказал заместитель главврача областной больницы № 4 Александр Плетнев, сообщает администрация Ишима.

Ишимские медики прокомментировали слухи о том, что вирус мутирует и вакцинация от него не защитит.

"Вирусы очень быстро мутируют, так они выживают. Поэтому мы и говорим о ревакцинации. Когда человек идет повторно прививаться, появляются вакцины со штаммами, которые начинают преобладать на территории России. В организме человека появляются антитела, которые больше подходят к данному вирусу в настоящее время", - пояснил главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.