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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вакцина "Спутник V" защищает от штаммов COVID-19, заверили медики

Общество, 15:21 04 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отечественная вакцина, в том числе "Спутник V", защищает от штаммов COVID-19, циркулирующих в России. Это подтвердили клинические исследования, сказал заместитель главврача областной больницы № 4 Александр Плетнев, сообщает администрация Ишима.

Ишимские медики прокомментировали слухи о том, что вирус мутирует и вакцинация от него не защитит.

"Вирусы очень быстро мутируют, так они выживают. Поэтому мы и говорим о ревакцинации. Когда человек идет повторно прививаться, появляются вакцины со штаммами, которые начинают преобладать на территории России. В организме человека появляются антитела, которые больше подходят к данному вирусу в настоящее время", - пояснил главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.

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# вакцинация

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