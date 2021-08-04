В пункте вакцинации в Тюменском технопарке от COVID-19 привили больше ста человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более ста человек привились от коронавируса в точке вакцинации в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Она действует с конца июня.

Поставить "Спутник V" тюменцы могут каждые среду и пятницу с 16 до 18 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Вакцинацию проводят работники филиала поликлиники "Областная больница № 19".

Прививка от COVID-19 двухэтапная. Если вы поставили первый компонент вакцины в пункте вакцинации в технопарке, то и второй компонент вакцины можно поставить там же через три недели, либо в поликлинике ГБУЗ ТО "Областная больница № 19" (г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 2).

Всем желающим при себе необходимо иметь маску, паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Онлайн-запись на вакцинацию доступна на сайте iato.ru или по ссылке.

По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (929) 263-97-26.