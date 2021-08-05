В Тюмени откроют арт-объект "Повесь маску на гвоздь"

Медиацентра молодежной политики Тюменской области Медиацентра молодежной политики Тюменской области

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Арт-объект "Повесь маску на гвоздь" откроют на площади 400-летия Тюмени 7 августа в 12 часов. Здесь развернется мобильный пункт вакцинации. Тюменцы, которые пожелают сделать прививку, после процедуры повесят медицинскую маску на арт-объект, символизирующий победу над COVID-19, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Горожанам будет доступна вакцина "Спутник V". Медики осмотрят пациентов: измерят температуру, давление и сатурацию, соберут опросный лист на наличие хронических заболеваний. Разъяснят, какие побочные действия может вызвать прививка и как с ними справиться. При себе иметь паспорт и СНИЛС.

Участники акции после прививки повесят противомикробную маску с датой вакцинации на арт-объект, взамен возьмут новую. Арт простоит на площади до 7 сентября. На нем также разместят информация о прививке и способах вакцинопрофилактики.

Напомним, режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 12 сентября. Событие пройдет с соблюдением мер предосторожности.