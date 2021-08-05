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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Уватском районе жители двух сел вакцинированы от COVID-19 на 80%

Общество, 11:36 05 августа 2021

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Более 7,1 тыс. жителей Уватского района привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 6,1 тыс. человек. В Осиннике и Мугене вакцинированы 80% жителей, в Увате – 70%, Красном Яре – 66,6%. В Солянке, Ивановке и Демьянке охват составил от 24-31%, сообщает администрация Уватского района.

В Осиннике, где привились 140 человек, нет выявленных заболевших, сообщают в областной больнице №20. Пункт вакцинации в селе организован в местном ФАПе, прививают двукомпонентной вакциной "Спутник V".

"Поначалу велась запись на вакцинацию – прививку ставили в порядке очереди. Теперь на ФАПе сформирован резерв вакцин, как первого, так и второго компонентов. Дозы доставляют сотрудники больницы и волонтеры в специальных контейнерах, где соблюдается температурный режим", – рассказала фельдшер Осинниковского фельдшерско-акушерского пункта Валентина Афанасьева.

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# вакцинация , коронавирус

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