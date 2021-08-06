  • 6 августа 20216.08.2021пятница
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени авторы лучших видео ко Дню физкультурника получат призы

Спорт, 08:53 06 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут снять видео ко Дню физкультурника и выиграть памятный приз, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Принять участие в онлайн-конкурсе "Поздравление с Днем физкультурника" могут все желающие. Необходимо поздравить своего тренера, преподавателя по физической культуре, спортивного наставника с профессиональным праздником. Видео нужно опубликовать до 22 августа на своей странице в социальной сети ВКонтакте под хештегом #Деньфизкультурника72. Хронометраж не более минуты.

До 25 августа конкурсная комиссия отсмотрит все видеоролики и выберет трех победителей, которым вручат памятные призы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# видео , День физкультурника , конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:53 06.08.2021В Тюмени авторы лучших видео ко Дню физкультурника получат призы
12:58 05.08.2021Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады
12:46 05.08.2021Югорский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады
11:12 05.08.2021Юлия Каплина завершила Олимпийские игры на стадии квалификации