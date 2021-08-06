В Тюмени авторы лучших видео ко Дню физкультурника получат призы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут снять видео ко Дню физкультурника и выиграть памятный приз, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Принять участие в онлайн-конкурсе "Поздравление с Днем физкультурника" могут все желающие. Необходимо поздравить своего тренера, преподавателя по физической культуре, спортивного наставника с профессиональным праздником. Видео нужно опубликовать до 22 августа на своей странице в социальной сети ВКонтакте под хештегом #Деньфизкультурника72. Хронометраж не более минуты.

До 25 августа конкурсная комиссия отсмотрит все видеоролики и выберет трех победителей, которым вручат памятные призы.