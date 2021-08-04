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Тюменский застройщик получил предостережение от прокуратуры за отсутствие парковки у дома

Общество, 16:54 04 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Застройщику, оставившему жильцов без автомобильной парковки, вынесено предостережение от прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

При строительстве жилого дома по адресу ул. Интернациональная, 199, к. 1, было предусмотрено 166 машино-мест в границах земельного участка. Оставшиеся 190 машино-мест должны были находиться на автостоянке по ул. Интернациональная, 201, стр. 1. Между тем, автостоянка не достроена, срок разрешения на строительство продлен до 25 июня 2024 года.

Прокурор города Эдуард Гиматов официально объявил генеральному директору общества предостережение о недопустимости нарушения жилищного и градостроительного законодательства. В случае незавершения строительства объекта в установленный срок, он может быть привлечен к ответственности.

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# застройщики , прокуратура

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