Шоу "5 континентов" лучше увидеть своими глазами в Тюмени

| Фото: Росгосцирк | Фото: Росгосцирк

Более 90 искрометных и талантливых артистов, тысяча уникальных костюмов, воздушные гимнасты, акробаты, дрессированные медведи, верблюды, лошади, канадские бизоны, питоны и многое другое держат внимание зрителей на протяжении 2,5 часов незабываемого и фееричного шоу Гии Эрадзе "5 континентов". Гастроли в Тюмени продлятся до 29 августа.

На сегодняшний день — это самое крупное в России цирковое шоу, которое включает в себя самые эффектные номера циркового искусства.

Рустам Газзаев в джигитовке уже 20 лет, но дрессировать канадских бизонов начал не так давно.

"Захотелось чего-то большего, захотелось творить, чем-то особенным удивить зрителя. По воле случая я увидел этих величайших, божественных животных. Они для меня являются символом красоты, мощи, грации. Вообще бизоны не управляемы и самое сложное — это завоевать их доверие, но через любовь можно найти подход к любому животному. В России нет группового номера с бизонами, поэтому мы это сделали", - рассказал он.

Впервые представлен поражающий воображение номер "Золотые рыбки": это настоящее морское дно, с рифами, удивительными морскими обитателями, в гармоничную жизнь которого врывается рыбацкий корабль, и с ударами грома разворачивается настоящая драма. Две Золотые рыбки оказываются пойманными в сети, но продолжают бороться за жизнь.

| Фото: Росгосцирк | Фото: Росгосцирк

Редкий, невероятно сложный и зрелищный жанр - воздушный полет под руководством Вилена Головко неоднократно заставит зрителей замирать и восклицать "ах": трюки без страховки на высоте более 23 м, свободное падение, ощущение свободы, отвага и высокий профессионализм артистов.

| Фото: Росгосцирк | Фото: Росгосцирк

Продолжает совершенствовать мастерство семейная чета: Алексей и Екатерина Плотниковы. Благодаря их номеру зрители оказываются на цыганском празднике. Никто не может устоять перед обаянием задорных, веселых и танцующих медведей.

"12 лет назад начал дрессировать медведей и вот до сих пор этим занимаюсь. Нам повезло в некотором роде, что когда-то добиться совета от наших именитых дрессировщиков нам не удавалось. Мы обижались, почему такой секрет? Мы пошли своим путем, возможно он получился дольше, но я считаю, что он правильный. Главное - во время заметить особенность каждого медведя", - поделился Алексей Плотников.

| Фото: Росгосцирк | Фото: Росгосцирк

По словам Екатерины Плотниковой медведи для нее как дети.

"Это как материнская любовь. Я люблю животных, ну раз Алексей выбрал медведей, то и мне пришлось тоже работать с медведями. Теперь меня от них просто не оторвать. Я счастлива, что так сложилась жизнь. Мы выращивали их с маленького возраста, кормили с бутылочки, знаем характер каждого. Мы доверяем друг другу — они нам, а мы им. Страха, что это медведь у меня нет. Стараемся с раннего возраста заметить у них какие-то особенности, кто-то прыгает хорошо, кто-то кувыркается и затем уже это развиваем", - добавила она.

Семейная пара Ирина и Владимир Варабсины только недавно переехали в Тюмень и осваивают новые места в городе.

"Дети и внуки разъехались, поэтому решили пойти одни. Шоу очень хорошее. Это очень красиво, здорово. Последний номер с русалками — мороз по коже. Красота. Приходите обязательно, все очень интересно, все понравилось", - поделились они эмоциями.

Хотя перед публикой разыгрывается цирковой спектакль, всегда есть место интерактиву. Ну и какой цирк без клоунов? Благодаря слаженной работе дуэта Александра и Лады Сарнацких смена декораций остается незамеченной.

"Наша работа актерская и нагрузка актерская. Мы два туриста, которые ворвались в мир пяти континентов. Сами знакомятся с ними и зрителя знакомят. Работа со зрителем — это наша визитная карточка, мы любим это делать", - подчеркнула Лада Сарнацкая.

По словам Александра Сарнацкого все номера они берут из жизни.

"Мы же семейная пара, и все наши конфликты, которые бывают в семье они гипертрофированы и перенесены на сцену. Если легко рождались клоунские номера, то все были бы клоунами. Это трудно. Сначала рождается идея, потом она обрастает нюансами, сам зритель нам что-то подсказывает. Это все нужно фиксировать, улавливать. На это уходит много времени. Нам важно, чтобы за кулисами была атмосфера, чтобы все улыбались, это помогает нам настраиваться. Многому учимся у детей, они нам подсказывают. Тюменский зритель — это наш цирковой зритель. Мы отдали 100 процентов любви, а 200 процентов получили обратно", - поделились они.

Рассказывать о шоу можно бесконечно. Однако все-таки лучше увидеть его собственными глазами.

Напомним, что представления идут по субботам и воскресеньям в 13 и 17 часов вплоть до 29 августа. Стоимость билетов - от 800 до 2 тыс. рублей. Детям до трех лет бесплатно со свидетельством о рождении.

Ирина Шемякина