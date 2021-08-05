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На трассе Тюмень - Омск задержали пьяного водителя

Происшествия, 11:48 05 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного автомобилиста отстранили от управления машиной на 42-м км трассы Тюмень — Омск ночью 5 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

40-летний мужчина ехал на "Ладе" 14-й модели из Ялуторовска в Тюмень. Показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Ночью интенсивность движения меньше, но движение опаснее. Можно примерно представить сколько машин двигалось навстречу этой "Ладе". Водитель каждого автомобиля подвергался потенциальной опасности встречи с пьяным автомобилистом на ночной магистрали", — сказали в ГИБДД.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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