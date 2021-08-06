Фасад жилого дома в Тобольске украсит сказочный рисунок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рисунок "Легенды и сказания сибирской земли" украсит фасад жилого дома в Тобольске.

В городе уже четвертый год подряд проходит конкурс эскизов для фасадов зданий. Он реализуется в рамках проекта "Формула искусства".

Как рассказали организаторы мероприятия, в трех городах - Тобольск, Благовещенск и Свободный - проводится конкурс по созданию эскизов для оформления жилых домов и городских объектов. Участники могут нарисовать и прислать свои варианты оформления фасадов. Победители конкурса под присмотром профессиональных художников перенесут свои рисунки на фасады зданий.

С 2018 года в Тобольске появилось уже четыре красочных арт-объекта на фасадах зданий. В этом году будет украшен фасад дома в 9 микрорайоне, 21.

Принять участие можно в двух возрастных категориях: от 4 до 17 лет и от 18 до 55 лет. Победителям вручат призы: iPad, графический планшет и набор художника (скетчбук и профессиональные маркеры). Заявки и эскизы принимают до 15 августа включительно.

"Формула искусства" – это стрит-арт проект, организованный командой профессиональных художников "Раскрасим все" при поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

Евгений Новоселов