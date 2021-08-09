27 тюменских студентов и аспирантов получат стипендии президента и правительства РФ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

27 студентов и аспирантов ТюмГУ будут получать стипендии президента и правительства России в 2021-2022 учебном году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Они имеют выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, подтвержденные дипломами победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, публикациями научных статей, документами на авторское право.

Стипендию президента России будут получать восемь человек, стипендиатами президента по приоритетным направлениям подготовки стали семеро. В конкурсе на стипендию правительства РФ по приоритетным направлениям подготовки одержали победу 12 студентов и аспирантов.