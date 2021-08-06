Тюменка получила условный срок за истязание дочери

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За жестокое обращение с ребенком тюменка получила два года условно. Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, в 2019 году женщина сломала дочери палец, с переломом дочь пошла в школу.

Учителя забили тревогу и обратились ко врачу. Как следует из материалов дела, мать могла ударить ребенка всем, что попадется под руки - пластиковым ведром, когда она неправильно чистила картофель, каблуком зимнего сапога, если не исполняла ее распоряжения. Била по рукам, ногам, спине, голове.

Нерадивая мать ранее уже была лишена родительских прав. Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимая признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном. Сейчас 11-летнюю дочь опекает бабушка. Мать выплачивает алименты, покупает продукты, предметы первой необходимости и игрушки.

В суде женщина заявила, что любит своего ребенка и продолжает о ней заботиться. Сама она проходит лечение у психолога и сейчас стала спокойней. Решением суда она на два лишена свободы условно, с испытательным сроком в два с половиной года. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в 30 тыс. рублей.