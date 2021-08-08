В Ишиме выберут самых творческих и спортивных пап

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим ВКонтакте | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим ВКонтакте

Итоги конкурса в рамках проекта #ПАПАТУТ подведут в Ишиме 8 августа. Торжественное мероприятие начнется 18 часов в мультицентре "Моя территория", пишет "Мегатюмень".

Победителей выберут в шести номинациях: "Папа медийный", "Папа спортивный, "Папа творческий", "Папа шеф" и "Папа мастер", "Семья года". Отметим, ранее семьи-участники выполняли творческие задания, готовили блюда и проявляли свои физические способности.

Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получат сертификаты в аквапарк, центр развлечений и батутный парк. Участников наградят подарками от партнеров проекта.

#ПАПАТУТ — проект, направленный на развитие духовных ценностей и укрепление внутрисемейных отношений у молодых семей Ишима. Все события проекта проходят с соблюдением мер профилактики от COVID-19.