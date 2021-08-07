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На территории Тобольского кремля высадят 18 тысяч деревьев, кустарников и цветов

Общество, 16:18 07 августа 2021

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Более 18 тыс. цветов, кустарников и деревьев высадят на территории Тобольского кремля. Поступила первая партия цветов, 6 тыс. штук, началась их посадка, сообщает администрация Тобольска.

Территорию засаживают колокольчиками, астильбой, шалфеем, геранью и ирисами. Прибытие следующей партии растений в Тобольск ожидается 9 августа.

Проект озеленения разработан в 2020 году по заказу компании "СИБУР" и рассмотрен на заседании Общественного совета города. Кроме озеленения, при финансовой поддержке правительства Тюменской области на территории кремля проходят работы по гидроизоляции и ремонту инженерных коммуникаций.

Начало масштабному благоустройству на объекте культурного наследия федерального значения было положено в 2021 году: восстановлены фасады исторических зданий, приведены в порядок ограждения, пешеходные зоны и смотровые площадки, выполнен точечный ремонт деформированных участков брусчатки и освещения, завершено устройство пандусов для маломобильных групп. В зонах отдыха установлены скамейки и малые архитектурные формы.

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# благоустройство , озеленение , Тобольский кремль

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