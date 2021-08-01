ХК "Рубин" подписал контракт с нападающим Юрием Платоновым

ХК "Рубин" ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" подписал контракт с нападающим Юрием Платоновым, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний игрок - уроженец Саратова и выпускник спортивной школы магнитогорского "Металлурга". Он выступал в МХЛ за "Стальных лисов", а в Континентальной хоккейной лиге провел 13 матчей за главную команду уральского клуба.

Новобранец "Рубина" является сыном известного в прошлом нападающего, двукратного обладателя "Кубка Гагарина" Дениса Платонова. На уровне Высшей хоккейной лиги Юрий Платонов выступал за курганское "Зауралье", набрав в 68 матчах 28 очков.