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ХК "Рубин" подписал контракт с нападающим Юрием Платоновым

Спорт, 17:52 10 августа 2021

ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" подписал контракт с нападающим Юрием Платоновым, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний игрок - уроженец Саратова и выпускник спортивной школы магнитогорского "Металлурга". Он выступал в МХЛ за "Стальных лисов", а в Континентальной хоккейной лиге провел 13 матчей за главную команду уральского клуба.

Новобранец "Рубина" является сыном известного в прошлом нападающего, двукратного обладателя "Кубка Гагарина" Дениса Платонова. На уровне Высшей хоккейной лиги Юрий Платонов выступал за курганское "Зауралье", набрав в 68 матчах 28 очков.

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