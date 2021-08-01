В Тюменской области селянин отправится в колонию за неоднократную пьяную езду

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На восемь месяцев лишения свободы за неоднократную пьяную езду осудили жителя с. Вагай Омутинского района, сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 27 июня 2020 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2107 на ул. Железнодорожников в с. Вагай. От водителя исходил запах алкоголя. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

Стало известно, что ранее, в сентябре 2018 года, мужчина уже был осужден за пьяное вождение к условной мере наказания с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года 6 месяцев. Но он не исправился.

Отбывать наказание нарушитель закона будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением машин.

Приговор в законную силу не вступил.