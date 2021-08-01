В Тюмени авторы креативных идей могут получить консультацию бухгалтера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Консультацию бухгалтера могут получить авторы креативных событий в рамках программы поддержки создателей от мультицентра "Контора пароходства".

Бухгалтер поможет разобраться в том, как отчитываться перед налоговой авторам, продающим изделия и услуги, как оформлять счета после заключения договоров с подрядчиками, что лучше оформить — самозанятость или ИП. Также участники узнают о видах налоговых ставок, оформлении отчетов при оформлении гранта.

Подать заявку на поддержку можно по ссылке.

Поддержку могут получить люди от 18 до 35 лет. Помимо консультации бухгалтера тюменцам предложат помощь в организации фотосъемки, записи трека на студии, консультации юриста.