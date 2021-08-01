В Тюмени Renault отбросило на девочку, стоявшую на тротуаре

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летняя девочка пострадала в дорожной аварии на ул. Пермякова в Тюмени вечером 10 августа.

На дороге столкнулись Renault и "ГАЗ". "По предварительным данным, 69-летний водитель Renault нарушил правила перестроения. От удара иномарку отбросило на 14-летнюю девочку, стоявшую на тротуаре у светофора в ожидании зеленого сигнала. У школьницы диагностированы травма ключицы и другие травмы", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Стаж водителя за рулем — 23 года. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Тюменской области 10 августа произошли три ДТП. Травмы в них получили пять человек.

Инна Пахомова