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На дорогах Тюменской области водителей массово проверят на трезвость

Общество, 13:07 12 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменские автоинспекторы проведут мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения в предстоящие пятницу и выходные, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 2021 году на дорогах региона с участием нетрезвых водителей зарегистрировали 123 ДТП. В них погибли 19 человек, еще 181 человек получил травмы. По статистике, в пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции выявляют наибольшее количество нетрезвых водителей, происходит всплеск "пьяных" ДТП.

Информацию о задержании лиц в состоянии опьянения разместят в аккаунтах Госавтоинспекции Тюменской области в социальных сетях.

Жителей региона просят сообщать о фактах неадекватного поведения автомобилистов на дороге, случаях управления транспортом пьяными водителями в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 794-610, 794-552 или 02.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , проверка водителей

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