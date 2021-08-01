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В Тюмени откроют бесплатную школу Tik Tok

Общество, 10:50 16 августа 2021

РДШ ВКонтакте (архив) | Фото: РДШ ВКонтакте (архив)

Школа Tik Tok пройдет в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" с 24 по 26 августа. Встречи будут бесплатными.

Школа Tik Tok – это образовательный курс для успешного запуска своего аккаунта. Участникам предложат создать и запустить профессиональный аккаунт, снимут, смонтируют и выложат свои первые ролики. Также они составят план по набору 100 тыс. подписчиков за месяц.

В роли спикеров выступят методолог образовательных курсов Павел Шафорост, спродюсировавший более 30 блогеров-экспертов Вадим Елишев, блогер-миллионник Иван Курапов.

Главный приз – месяц продюсирования Tik Tok аккаунта от продюсера, работающего сразу с несколькими блогерами-миллионниками.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 14+.

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# TikTok , социальные сети

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