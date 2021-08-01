Тюмень заняла первое место в рейтинге городов с самыми вкусными и дешевыми кафе и ресторанами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вышла на первое место по соотношению вкуса и стоимости блюд в кафе и ресторанах. Жители города считают это соотношение оптимальным.

Где в России самые вкусные и недорогие рестораны и кафе, выяснял сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 9 тыс. представителей экономически активного населения городов с численностью населения от 500 тыс. человек, посещавших кафе и рестораны своего города в течение последнего календарного года.

Качество и вкус блюд в заведениях общественного питания Тюмени жители города оценили в 4,3 балла из 5. Также оценили свои кафе и рестораны жители Махачкалы, Ульяновска, Оренбурга, Рязани. А лидером вкуса стала Казань – 4,5 балла.

Оценивая уровень цен в кафе и ресторанах своего города, редко кто называл их низкими, поэтому рейтинг строился по сумме оценок "низкие" и "умеренные". 80% опрошенных посетителей тюменских кафе и ресторанов считают цены в них умеренными, 1% - низкими, и 14 – высокими.