Гимнастка вернется в спорт благодаря тюменским травматологам

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

Детские травматологи избавили 15-летнюю спортивную гимнастку от болевого синдрома с помощью новой методики, пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2".

Девушка поступила в травматолого-ортопедическое отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 с жалобами на боль в голеностопном суставе. Отек и болевой синдром – отдаленные последствия прошлой травмы - мешали ей заниматься любимым делом.

После обследования врачи поставили диагноз – остеохондропатия блока таранной кости, наличие хондромного тела в полости голеностопного сустава. По словам заведующего отделением Альберта Ишбулдина, инородное тело образовалось за счет того, что хрящ, который отслоился от блока таранной кости, "плавал" по суставу и замыкал его.

Пациентке выполнили артроскопию голеностопного сустава – малоинвазивный способ оперативного вмешательства через два маленьких прокола. Во время операции хондромное тело удалили и провели микрофрактурирование – методику формирования спицей микропереломов субхондральной кости в области дна костно-хрящевого дефекта.

Артроскопия голеностопного сустава в детском стационаре проводилась впервые.

"Операции на голеностопном суставе отличаются сложностью анатомического строения. И очень приятно работать в бригаде профессионалов! Операционная медсестра понимает с полувзгляда, какой инструмент подать, а ассистент выбирает такое положение конечности, которое позволяет оптимально устранить проблему пациента с наименьшей операционной травмой. И именно в такой командной работе удается достичь наилучшего результата для пациента", - поделился Альберт Ишбулдин.

Спустя четыре дня после такой операции девушку выписали из стационара на амбулаторное наблюдение. Сейчас она чувствует себя замечательно, болевой синдром ее не беспокоит. Спустя три недели после хирургического вмешательства врачи разрешат вставать ей на ноги, и через 4-6 месяцев гимнастка сможет вернуться к спорту.