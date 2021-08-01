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В Ялуторовске школьники впервые создадут Книгу пожеланий

Общество, 19:09 21 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учеников начальных классов приглашают в историко-мемориальный музей Ялуторовска на праздник, посвященный началу учебного года 1 сентября. Об этом сообщила научный сотрудник учреждения Екатерина Севостьянова.

Музейщики расскажут детям историю школьных принадлежностей, покажут, как они видоизменились с течением времени, и почему некоторые из них вышли из обращения, как, например, промокашка.

Кроме того, младшие школьники совершат виртуальное путешествие в самые необычные учебные заведения мира, познакомятся с историей и традицией Дня знаний.

"Гвоздем мероприятия станет создание Книги пожеланий, куда ребята впишут напутствия себе и своим одноклассникам на грядущий учебный год. А прочесть их смогут только в конце мая, оценить, какие пожелания осуществились, а над какими еще нужно поработать", - рассказала научный сотрудник.

Организаторы пояснили, что мероприятие бесплатное, проходит в музее, при необходимости – с выездом в школу.

Инна Кондрашкина

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# 1 сентября , начальная школа , Ялуторовский музейный комплекс

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