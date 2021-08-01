Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка от электрического тока в Ишиме

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13-летний подросток из Ишима получил разряд электрического тока в незапертой трансформаторной будке и погиб на месте. Это произошло в 2019 г. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По информации главка, вместе с погибшим был еще один ребенок, он получил травмы. Уголовное дело было направлено в суд по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", в данный момент оправдательный приговор обжалуется.

"В ходе следствия установлено, что собственник земельного участка в нарушение норм действующего законодательства не закрыл сетками все отверстия и проемы в наружных стенах. Владелица участка не уведомила сетевую организацию о переходе права собственности объекта электроэнергетики и не осуществляла надлежащий эксплуатационный контроль", - рассказали следователи.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата истребовать все материалы по уголовному делу, проверить полноту и объективность собранных доказательств. В отношении следователя Ишимского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тюменской области, в чьем производстве находилось уголовное дело, назначена служебная проверка.

Кроме того, Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата проверить роль энергообеспечивающей организации и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.