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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В поисках пропавшего жителя Тюменской области используют беспилотники

Происшествия, 10:56 20 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

41-летнего Алексея Черепанова, который пропал в лесу в Тюменской области 16 августа, ищут с помощью беспилотников.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

"Принимает участие в поисках уже несколько дней по запросу полиции. Ищем пропавшего по методике поисково-спасательных работ в природной местности. Это прочесывание леса, проезд дорог, земляных маршрутов и облет при помощи квадрокоптеров", — добавил он.

К поискам мужчины помимо правоохранителей и сотрудников ТОСЭР присоединились добровольцы. Желающие оказать содействие в поисках Алексея Черепанова могут позвонить по телефону горячей линии "ТюменьРегионСпас" 8-800-600-59-52 или по телефону 8-982-922-78-84.

Инна Пахомова

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# поиски , спасатели

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