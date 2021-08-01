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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области второй день ищут ушедшего в лес мужчину

Общество, 13:13 18 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41-летнего мужчину ищут в районе деревень Пышминка и Железный перебор Тюменской области. К поискам помимо полиции присоединились добровольцы.

Мужчина пропал 16 августа. Известно, что он отправился в лес. Пропавший был одет в зеленый камуфлированный костюм, темно-синие кроссовки. Рост - 185 сантиметров. Телосложение плотное, темно-русые волосы, карие глаза.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в поисковом отряде "ЛизаАлерт", шесть добровольцев выехали на место, еще часть поисковиков подтянутся вечером, после работы. "Мы работаем вместе с полицией. Нам нужны помощники, которые будут участвовать в поисках. Также нужна помощь в распространении информации в социальных сетях. Желающие присоединиться к поискам могут обращаться по телефону: 8-932-327-82-60", — добавили в отряде.

из сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте

Инна Пахомова

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