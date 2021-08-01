В Тюменской области второй день ищут ушедшего в лес мужчину
41-летнего мужчину ищут в районе деревень Пышминка и Железный перебор Тюменской области. К поискам помимо полиции присоединились добровольцы.
Мужчина пропал 16 августа. Известно, что он отправился в лес. Пропавший был одет в зеленый камуфлированный костюм, темно-синие кроссовки. Рост - 185 сантиметров. Телосложение плотное, темно-русые волосы, карие глаза.
Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в поисковом отряде "ЛизаАлерт", шесть добровольцев выехали на место, еще часть поисковиков подтянутся вечером, после работы. "Мы работаем вместе с полицией. Нам нужны помощники, которые будут участвовать в поисках. Также нужна помощь в распространении информации в социальных сетях. Желающие присоединиться к поискам могут обращаться по телефону: 8-932-327-82-60", — добавили в отряде.
Инна Пахомова