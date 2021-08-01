Тюменцев просят помочь с поисками пропавшего три дня назад Алексея Черепанова

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Пешие волонтеры, владельцы квадроциклов и автомобилей повышенной готовности необходимы добровольному поисково-спасательному отряду "ТюменьРегионСпас" для установления местонахождения 41-летнего Алексея Черепанова, который пропал три дня назад. Он ушел в лес в районе деревень Пышминка - Железный перебор.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель отряда Никита Тропынин, ночью поисками мужчины занимались 20 добровольцев, сейчас леса прочесывают восемь человек. Пока результатов нет. Но всегда есть надежда, отмечает Никита, за плечами которого более 600 активных выездов. Один из самых последних результативных – поиски Платона Белоусова, которого поисковики совместными усилиями обнаружили в лесу спустя неделю.

Добавим, что поисковый отряд "ТюменьРегионСпас" образовался примерно 1,5 месяца назад.

Желающие оказать содействие в поисках Алексея Черепанова могут позвонить по телефону горячей линии "ТюменьРегионСпас" 8 800 600 59 52 (звонок бесплатный), либо по телефону 8 982 922 78 84.

Координаты штаба - 56.9658974, 65.9837617.

Анжела Лебедева