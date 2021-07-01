Пропавшего Платона Белоусова нашли добровольцы на мотоциклах
Пропавшего в районе дер. Падерина 15-летнего Платона Белоусова нашли добровольцы на мотоциклах. Подросток жив. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
"Платона обнаружили в лесополосе недалеко от места, где он пропал. Его нашли добровольцы на мотоциклах. Ранее они вызвались помочь, прочесывали лес на двухколесном транспорте. Сейчас подросток передан родителям. Все службы находятся на месте", – рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в поисковом отряде "Белая сова - Тюмень".
Напомним, Платон Белоусов пропал около полуночи 3 июля. По предварительной данным, подросток отдыхал в компании молодых людей, а потом пропал. Его активно искали полицейские и добровольцы.
Инна Пахомова